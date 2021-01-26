Власти Крыма намерены показать всему миру последствия «варварской политики» Украины

Власти Крыма покажут мировой общественности последствия водной блокады полуострова, организованной властями Украины. В Крым собирается приехать комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович.
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель намерен показать правозащитнице пустой канал и водохранилища.
Гемпель убежден, что мир должен знать о последствиях варварской политики Киева, заблокировавшей поставки пресной воды в Крым по Северо-Крымскому канал.
Как он считает, международная общественность должна дать оценку действиям правительства Украины, пытающегося любым путем навредить и уничтожить крымчан за их "демократический выбор и желание жить на своей исторической родине в России".
Ранее генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила надежду, что при благоприятной эпидемиологической обстановке Дуня Миятович посетит Крым и составит доклад.
Гемпель призвал прививаться российской вакциной и смело приезжать в Крым.
Директор предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов рассказал, что предприятие постепенно переориентирует потоки воды с традиционных южных направлений на западное.