Власти Крыма намерены показать всему миру последствия «варварской политики» Украины

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26 января 2021, 10:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Юрий Гемпель, фото из facebook.com

Власти Крыма покажут мировой общественности последствия водной блокады полуострова, организованной властями Украины. В Крым собирается приехать комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович.

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель намерен показать правозащитнице пустой канал и водохранилища.

Гемпель убежден, что мир должен знать о последствиях варварской политики Киева, заблокировавшей поставки пресной воды в Крым по Северо-Крымскому канал.

Как он считает, международная общественность должна дать оценку действиям правительства Украины, пытающегося любым путем навредить и уничтожить крымчан за их "демократический выбор и желание жить на своей исторической родине в России".

Ранее генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила надежду, что при благоприятной эпидемиологической обстановке Дуня Миятович посетит Крым и составит доклад.

Гемпель призвал прививаться российской вакциной и смело приезжать в Крым.

Директор предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов рассказал, что предприятие постепенно переориентирует потоки воды с традиционных южных направлений на западное.