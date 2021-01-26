Avia.pro: Армения, возможно, отказалась от закупки у России современных РЛС в пользу индийских станций с испорченной репутацией
26 января 2021, 10:15[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Армения, возможно, отказалась от закупки у России современных РЛС в пользу индийских станций Swathi Weapon Locating Radar с испорченной репутацией. Соответствующая версия содержится в публикации, размещенной на страницах сетевых СМИ.
Ресурс Avia.pro информирует, что некоторое время назад на территории закавказской республики приземлился самолет, доставивший из Индии радиационные станции Swathi Weapon Locating Radar. Авторы портала высказали предположение, согласно которому Ереван решил отказаться от приобретения у Москвы современных РЛС в пользу более дешевых аналогов.
В процитированном материале отмечается, что индийские станции ранее испортили себе репутацию – они оказались не в состоянии обнаружить позиции пакистанских артиллеристов и неоднозначно реагировали на развертывание китайских ракетных сил на территории, которая является предметом спора между Нью-Дели и Пекином.
Ранее сообщалось, что военкор Юрий Котенок обозначил главную причину поражения Армении в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе.
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