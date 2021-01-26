Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о cамом серьезном падении экономики за 100 лет из-за коронавируса

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26 января 2021, 09:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

twitter.com/antonioguterres

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил о cамом серьезном падении мировой экономики за последние 100 лет из-за падении коронавирусной инфекции COVID-19.

Гутерриш, выступая на мероприятии «Давосская повестка дня», заявил, что пандемия коронавируса привела к худшему экономическому кризису за последнее столетие.

Сегодняшнее состояние мира, как сказал генсек ООН, можно охарактеризовать словом «хрупкость». Он отметил, что более двух миллионов человек умерли от коронавируса.

По словам политика, «мы находимся в самом тяжелом экономическом кризисе за почти столетие, это заметно в неравенстве между людьми и странами, и его подчеркнула пандемия». Гутерриш заявил, что женщины сильно пострадали от потери работы и дополнительных забот по уходу, очевидна нестабильность кризисов климата и биоразнообразия.

Генсек ООН обратил внимание на распределение вакцины от коронавируса. Гутерриш подчеркнул, что вакцины в основном поступают в развитые страны, а государства с более низким уровнем доходов ее не получают. Политик заявил, что вакцина должна рассматриваться как глобальное общественное благо и призвал финансировать инициативу COVAX, направленную на обеспечение препаратами беднейших стран.