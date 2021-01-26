ВВС США отследили два российских Ту-142 в опознавательной зоне ПВО Аляски

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26 января 2021, 07:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: twitter.com/NORADCommand

MOD Russia, globallookpress.com

Объединенное командование воздушно-космической обороны США и Канады (NORAD) идентифицировало и отследило два российских морских патрульных самолета Ту-142, вошедших в опознавательную зону ПВО Аляски. NORAD опубликовало эту информацию в Twitter.

В сообщении говорится, что российские Ту-142 суверенное воздушное пространство США или Канады не нарушали, патрульные самолеты оставались в международном воздушном пространстве.

В командовании ВВС США также уточнили, что российские военные самолеты удалось заметить примерно в 03.00 мск.