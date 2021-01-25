Сотрудников Службы безопасности Украины заподозрили в подготовке убийства коллеги

Аргументы Недели → В мире 13+

25 января 2021, 17:34 [ «Аргументы Недели» ]

Депутаты Верховной Рады Украины намерены рассмотреть закон о реформировании Службы безопасности страны. Ведомство оказалось в центре крупного скандала. Его сотрудников подозревают в подготовке убийства коллеги. Главным подозреваемым, по сообщениям СМИ, выступает бывший заместитель руководителя ведомства Дмитрий Нескоромный.



Скандал начался с задержаний одного из сотрудников СБУ. Он сообщил о планах по устранению руководителя управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. На Украине его считают вторым человеком в ведомстве, после главы СБУ Ивана Баканова. Оба силовика начали работать в структурах с приходом к власти Владимира Зеленского.



Источники утверждают, что Наумов занял в «структуре место», на которое в своё время претендовал Нескоромный, обладающий компроматом на окружение президента страны. В том числе речь о наличии связей украинских и российских спецслужб, а также коррупционные преступления, совершаемые представителями команды Зеленского. Не исключено, что вскоре неугодная для украинской власти информация будет обнародована в сети. Скандал вокруг СБУ свидетельствует о наличии криминальных разборок между украинскими группами влияния.



