Экс-глава банка Ватикана с подельниками украл €19 миллионов, продавая объекты недвижимости в Риме, Генуе и Милане

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25 января 2021, 15:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: compromat.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Бывший глава банка Ватикана Анджело Калоя приговорен к восьми годам и одиннадцати месяцам лишения свободы за отмывание и хищение денег. Оказалось, что 81-летний экономист вместе со своими подельниками зарабатывал на продаже объектов недвижимости, принадлежавших банку в Риме, Генуе и Милане.

Анджело Калоя возглавлял Институт религиозных дел (официальное название банка Ватикана) с 1989 по 2009 год. Его предшественник - архиепископ Пол Марцинкус – в свое время находился в эпицентре финансовых скандалов, и власти Ватикана надеялись исправить положение, назначив на эту должность профессионального экономиста.

Новый глава Института религиозных дел провел масштабные реформы, но в 2013 году сменившее его руководство наткнулось на подозрительные документы. Они касались продаж объектов недвижимости, принадлежавших банку.

В ходе расследования оказалось, что в период с 2001 по 2008 год Анджело Калоя, генеральный директор банка Лелио Скалетти и два консультанта - отец и сын Габриэле и Ламберто Льюццо организовывали продажу объектов недвижимости, принадлежавших банку в Риме, Генуе и Милане, но в отчетности указывали гораздо меньшую сумму, чем ту, за которую объект был продан в действительности. Разницу они забирали себе.

Пресс-служба Ватикана сообщила о 29 таких объектов недвижимости. В итоге преступники получили €19 млн, нанеся ущерб банку в размере €34 млн. Вырученные деньги они хранили в швейцарских банках.

Суд приговорил Анджело Калою и 97-летнего Габриэле Льюццо к восьми годам и одиннадцати месяцам лишения свободы и штрафу €12,5 тыс. каждого. 55-летний Ламберто Льюццо приговорен к пяти годам и двум месяцам лишения свободы и штрафу €8 тыс. Кроме того, у всех заморожены средства на банковских счетах на общую сумму около €38 млн. Все троим пожизненно запрещено занимать государственные должности. А бывший генеральный директор Скалетти до приговора не дожил, он умер несколько лет назад.