ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Молдавия продолжает политику вытеснения русского языка

, 15:17 [ «Аргументы Недели» ]

Молдавия продолжает политику вытеснения русского языка

Новая сессия парламента Молдавии может обозначиться принятием новых законов о языках. Прежние нормы, позволяющие русскоязычным гражданам говорить на родном языке в больницах, суде, признали неконституционным.

Русский язык пытаются выдавить из всех сфер. Людей обязывают говорить только на молдавском или румынском языках. Национальное равновесие между русскими и титульной нацией нарушается в основном действиями правительства и суда.

Президент Майя Санду во время выборной кампании обещала русскоязычным гражданам защиту их родного языка и сохранения права обучения на нём.
Теперь получается, что «русский вопрос» она использовала для получения дополнительных голосов. Это может вызвать появление новых проблем Кишинёва с Приднестровьем.

Лидер партии «Гражданский конгресс» Марк Ткачук считает виновными в сложившейся ситуации депутатов правых партий и Конституционный суд. Именно они инициировали пересмотр языкового вопроса, который был рассмотрен предыдущим парламентом и получил поддержку большинства граждан.

ПВ

Общество

Sohu: российские подлодки «Борей-А» станут «настоящим кошмаром» для противников Москвы из НАТО

Sohu: российские подлодки «Борей-А» станут «настоящим кошмаром» для противников Москвы из НАТО

Российские подводные лодки проекта «Борей-А» станут «настоящим кошмаром» для противников Москвы из Североатлантического альянса. Такая точка зрения высказана в публикации, размещенной на страницах СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью