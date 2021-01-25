Молдавия продолжает политику вытеснения русского языка

Новая сессия парламента Молдавии может обозначиться принятием новых законов о языках. Прежние нормы, позволяющие русскоязычным гражданам говорить на родном языке в больницах, суде, признали неконституционным.
Русский язык пытаются выдавить из всех сфер. Людей обязывают говорить только на молдавском или румынском языках. Национальное равновесие между русскими и титульной нацией нарушается в основном действиями правительства и суда.
Президент Майя Санду во время выборной кампании обещала русскоязычным гражданам защиту их родного языка и сохранения права обучения на нём.
Теперь получается, что «русский вопрос» она использовала для получения дополнительных голосов. Это может вызвать появление новых проблем Кишинёва с Приднестровьем.
Лидер партии «Гражданский конгресс» Марк Ткачук считает виновными в сложившейся ситуации депутатов правых партий и Конституционный суд. Именно они инициировали пересмотр языкового вопроса, который был рассмотрен предыдущим парламентом и получил поддержку большинства граждан.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Киевский журналист Гордон объяснил, что может привести к возможному распаду Украины: «Могут остаться клочки»
- #ЗАУГЛОМ Академик Чучалин о поголовной вакцинации и профилактике ковида
- 16:47 Вооруженный мужчина ранил трех россиян в Стамбуле
- 16:37 Председатель КНР Си Цзиньпин убежден, что человечество победит COVID-19
- 16:26 Бывший адвокат Трампа считает, что он мог тайно помиловать себя и семью
- Новости партнеров Успешный трейдинг: малоизвестные методики из знаменитой книги
- 16:10 В Италии растет интерес к российской вакцине против коронавируса «Спутник V»
- Новости партнеров Роднина назвала недопустимым поведение Большунова в эстафете на эта...