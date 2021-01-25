Молдавия продолжает политику вытеснения русского языка

Аргументы Недели → В мире 13+

25 января 2021, 15:17 [ «Аргументы Недели» ]

Новая сессия парламента Молдавии может обозначиться принятием новых законов о языках. Прежние нормы, позволяющие русскоязычным гражданам говорить на родном языке в больницах, суде, признали неконституционным.



Русский язык пытаются выдавить из всех сфер. Людей обязывают говорить только на молдавском или румынском языках. Национальное равновесие между русскими и титульной нацией нарушается в основном действиями правительства и суда.



Президент Майя Санду во время выборной кампании обещала русскоязычным гражданам защиту их родного языка и сохранения права обучения на нём.

Теперь получается, что «русский вопрос» она использовала для получения дополнительных голосов. Это может вызвать появление новых проблем Кишинёва с Приднестровьем.



Лидер партии «Гражданский конгресс» Марк Ткачук считает виновными в сложившейся ситуации депутатов правых партий и Конституционный суд. Именно они инициировали пересмотр языкового вопроса, который был рассмотрен предыдущим парламентом и получил поддержку большинства граждан.



