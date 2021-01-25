Глава Минобороны Белоруссии объявил внезапную комплексную проверку боевой готовности военных

Аргументы Недели → В мире 13+

25 января 2021, 13:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Минобороны Белорусси

mil.by

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин 25 января объявил внезапную комплексную проверку боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил республики.

Основной целью проверки, которой поручено руководить начальнику Генштаба – первому замминистра обороны РБ Александру Вольфовичу, является проверка и повышение уровня боевой и мобилизационной готовности и способности соединений и воинских частей выполнить свои задачи по предназначению в современных условиях.

Некоторые воинские части и подразделения уже получили задачу на приведение в высшие степени боевой готовности.

По инфрмации пресс-службы Минобороны, отдано распоряжение на доукомплектование и приведение в боевую готовность одной из воинских частей 120-й гвардейской механизированной бригады.

Действия войск пройдут практически на всех полигонах Вооруженных Сил и отдельных участках местности. Белорусским венным предстоит преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью, в лесах, в населенных пунктах.

Особое внимание будет уделено состоянию техники и вооружения, а также работе обеспечивающих систем.

По окончании проверки планируется проведение контрольных занятий и тактических учений с боевой стрельбой.