Видео, как финские войска провели запуск сразу 240 ракет у границ России

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24 января 2021, 19:37 [ «Аргументы Недели» ]

запуск ракеты, фото: pixabay.com

Эффектные кадры опубликовал глава финского военного ведомства Самули Хаапла на своей странице в Twitter. В видеозаписи продемонстрировано ведение огня из различного вооружения в ходе учений в 2017 году.

Хаапла использовал беспилотник DJI Phantom, который пролетел свыше 40 метров и в итоге захватил в объектив камеры всю панораму обстрела. Во время полета несколько снарядов пролетели в опасной близости от устройства.

Всего в учениях приняли участие около 4400 солдат и 800 автомобилей пограничной службы финских войск.

Интернет-издания сообщают, что до проведения Финляндией маневров с ракетными пусками похожие учения проводили военнослужащие России.

Военное ведомство Финляндии опубликовало запись учений на Youtoube. Она набрала свыше 990 000 просмотров.