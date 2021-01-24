Глава МИД Латвии: Немедленно освободить задержанных в России
24 января 2021, 13:45[ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]
Латвия осудила задержание мирных протестующих в городах России, которые вышли вчера, 23 января, чтобы поддержать Алексея Навального.
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич высказался по данному поводу в социальных сетях:
«Решительно осуждаем задержание мирных протестующих в России. Они должны быть незамедлительно освобождены! Мы в ЕС должны быть решительны в применении санкций против российских должностных лиц, которые несут ответственность за эти аресты!»
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.