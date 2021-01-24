Глава МИД Латвии: Немедленно освободить задержанных в России

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24 января 2021, 13:45 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: cоцсети

Латвия осудила задержание мирных протестующих в городах России, которые вышли вчера, 23 января, чтобы поддержать Алексея Навального.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич высказался по данному поводу в социальных сетях:

«Решительно осуждаем задержание мирных протестующих в России. Они должны быть незамедлительно освобождены! Мы в ЕС должны быть решительны в применении санкций против российских должностных лиц, которые несут ответственность за эти аресты!»