В Карабахе для идентификации тел военных, переданных Азербайджаном, назначена судебная экспертиза
24 января 2021, 12:40[ «Аргументы Недели» ]
В Нагорном Карабахе для идентификации тел военных, переданных Азербайджаном, назначена судебная экспертиза. Баку передал Еревану тела 30 военнослужащих, погибших в ходе вооружённого конфликта в Карабахе.
В государственной службе по чрезвычайным ситуациям непризнанной республики Нагорный Карабах сообщили, что спасательные отряды провели поисковые работы на участках Физули, Кашатаг и Матагис.
В результате этих работ азербайджанская сторона передала тела 30 армянских военнослужащих, не уточнив места их обнаружения.
В НКР уточнили, что с 13 ноября 2020 года по 23 января 2021 года было обнаружено 1281 тело погибших в результате боевых действий, - передаёт RT.
Главной причиной поражения Армении в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе является то, что ереванская сторона оказалась неготовой оборонять регион в полной мере, - выразил мнение военный корреспондент Юрий Котенок, получивший ранения во время боевых действий в Закавказье.
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