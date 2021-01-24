В Европарламенте обеспокоены решением мессенджера WhatsApp изменить пользовательское соглашение

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24 января 2021, 09:40 [ «Аргументы Недели» ]

В Европейском парламенте обеспокоены решением мессенджера WhatsApp изменить пользовательское соглашение. Депутат Европарламента от ФРГ Энгин Эроглу в связи с решением WhatsApp обновить условия пользовательского соглашения направил запрос в адрес Европейской комиссии.

WhatsApp добавил в пользовательское соглашение пункт о передаче личных данных пользователей мессенджера корпорации Facebook.

Эроглу напомнил, что в 2014 году Facebook приобрел WhatsApp за $19 млрд, и тогда обещал пользователям мессенджера, что «данные двух приложений будут храниться по отдельности».

По данным Эроглу, Еврокомиссия изучила ситуацию со слиянием компаний и пришла к выводу, что сделка была законной. Сейчас Эроглу поинтересовался у представителей Еврокомиссии о мерах, принимаемых ЕС, на фоне ситуации вокруг сохранности личной информации пользователей WhatsApp, - передает RT.

Его также интересует, расследуют ли органы ЕС, отвечающие за обеспечение безопасности данных, те изменения, которые компания WhatsApp внесла в условия пользовательского соглашения и не видят ли в ЕК возможности для пересмотра решения о законности слияния Facebook и WhatsApp в случае, когда условие хранить данные раздельно было «существенным фактором при утверждении сделки».