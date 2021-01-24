Глава Пентагона заявил о готовности США защищать Японию в конфликте с Китаем

Аргументы Недели → В мире 13+

24 января 2021, 08:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Пентагон, фото: pixabay.com

Новый глава Пентагона Ллойд Остин в разговоре с министром обороны Японии Нобуо Киси заявил, что Соединённые Штаты готовы защищать оспариваемые Китаем острова Сенкаку.

«Министр обороны Остин подтвердил, что статья 5 Договора США и Японии о безопасности покрывает острова Сенкаку и что США против любых односторонних попыток изменить статус-кво в Восточно-Китайском море», - пояснили в ведомстве.

Также договор подразумевает, что США и Япония должны совместно обороняться от вооруженной угрозы одной из стран. Оба министра «выразили единое мнение, что их государства должны играть центральную роль в усилении сотрудничества различных партнеров внутри и вне региона для поддержания и укрепления свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона». В ходе переговоров Остин и Киси подтвердили намерение продолжать совместную работу для разрешения вопросов по КНДР в ликвидация оружия массового уничтожения и баллистических ракет всех типов дальности полета.