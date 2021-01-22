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В Италии угонщики вернули машину и извинились, узнав о заболевании ее хозяйки

, 14:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Италии угонщики вернули машину и извинились, узнав о заболевании ее хозяйки
автомобиль, pixabay.com

В Италии угонщики вернули украденный автомобиль, узнав о болезни его хозяйки. Итальянские карабинеры обнаружили машину в южном городе Бари, в салоне транспортного средства лежала записка с извинениями.

В середине января дочь женщины, у которой угнали автомобиль, сообщила в Facebook, что эта машина была единственным средством передвижения ее матери, страдающей от рассеянного склероза, поскольку была приспособлена для вождения инвалидами. Пользовательница соцсети призвала вернуть автомобиль.

Через несколько дней житель города Бари сообщил в полицию о машине, напоминающей украденную. Карабинеры, прибывшие на место, обнаружили на заднем сидении записку от угонщиков: "У нас тоже есть сердце, извините нас, мы не знали о вашей патологии".

ЕТ

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