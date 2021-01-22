Как вымирает Украина: в 2020 году смертность в стране в два раза превысила рождаемость

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22 января 2021, 14:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

С января по ноябрь прошлого года численность населения Украины сократилась на 272 тыс. человек. Демографы связывают катастрофическую убыль населения с бедностью, массовой миграцией и деградацией медицины.

Снижение численности населения фиксируется в 23 регионах страны. Исключением является лишь Киевская область, куда приезжают на заработки жители других регионов. Самая высокая смертность фиксируется в Черниговской, Сумской и Донецкой областях. Она превышает рождаемость в 3 раза.

Общая численность населения Украины по состоянию на декабрь 2020 года составляет 41,6 млн человек. Согласно официальным данным, с момента распада СССР в 1991 году Украина лишилась 10 млн граждан.

Экономист Лариса Шеслер, основываясь на анализе потребляемых в стране хлеба и муки, утверждает, что в стране осталось не более 24,5 млн человек. Перепись населения в стране не проводилась почти 20 лет, поэтому официальные данные о численности населения могут быть неточными.

Пика рождаемости постсоветская Украина достигла в 2012-2013 годы. Тогда на одну женщину приходилось 1,5 ребенка. После этого показатель снова стал падать. Известно, что в 2014 году власти Украины отменили пособие по уходу за ребенком до трех лет. Снизились и разовые денежные выплаты.

«В 2011–2013 годах в стране рождалось примерно 500 тыс. в год. Начиная с 2014 года, мы вышли на цифру, немного превышающую 300 тыс. родов. На 40% родов в Украине стало меньше. Это даже не кризис, это пропасть», - отметил акушер-гинеколог Вячеслав Каминский.

По его оценкам, в ближайшей перспективе количество способных к деторождению женщин уменьшится еще в полтора раза, и пик падения рождаемости придется на 2025 год.

Одной из причин депопуляции стала массовая миграция. В лучшие для страны времена за ее пределами трудились 4 млн украинских гастарбайтеров, еще 7 млн выезжали на сезонные работы. Во многом благодаря денежным переводам мигрантов жива украинская экономика. В 2019 году они перевели на родину $12 млрд, что больше, чем все иностранные инвестиции. При этом массовая миграция оказывает и негативное влияние.

«Возникает дефицит квалифицированной рабочей силы. В бюджет поступает меньше налогов, сужается внутренний рынок. Увеличивается социальная нагрузка на тех, кто остался и продолжает официально работать в стране», - объясняет экономист Виктор Шулик.

Деградация медицины в стране стала еще одной причиной депопуляции. За последние пять лет на Украине стало на 800 больниц меньше, большая часть медицинских услуг стала платной. Возник дефицит врачей. По некоторым оценкам, за последние два года из страны выехали 66 тыс. медиков.

«В стране идет война. Развалился единый рынок с Россией, сокращается промышленность. Основой экономики становится аграрный сектор, а ему большие массы людей не нужны. При этом соседние страны заинтересованы в притоке трудовых ресурсов, и Украина стала таким резервуаром. В таких условиях отток населения неизбежен», - считает политолог Андрей Суздальцев.

Украинский демограф Лидия Ткаченко отмечает:

«У нас 75-летних женщин в структуре населения больше, чем пятилетних девочек. Каждое следующее поколение будет меньше предыдущего».

Специалисты дают неутешительный прогноз: к 2050 году численность населения Украины может сократиться до 30 млн человек.