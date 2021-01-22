Конгрессмен-республиканец Харрис попытался пройти в здание Капитолия с оружием
22 января 2021, 13:21[ «Аргументы Недели» ]Источник: CNN
Конгрессмен-республиканец Энди Харрис в минувший четверг, 21 января, попытался пройти в зал палаты представителей Капитолия с оружием, но был остановлен из-за сигнала рамки металлодетектора.
Сотрудник полиции не пропустил конгрессмена в здание, после чего Энди Харрис попросил своего коллегу Джона Катко подержать пистолет. Тот, однако, отказался, заявив, что у него нет лицензии. После этого республиканец покинул здание Капитолия и очень скоро вернулся – на сей раз он свободно прошел в палату представителей, так как рамка не сработала.
Офицер полиции, который в момент инцидента находился на дежурстве, доложил о ситуации вышестоящему руководству. Сейчас по факту случившегося ведется расследование.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.