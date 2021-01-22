Конгрессмен-республиканец Харрис попытался пройти в здание Капитолия с оружием

Аргументы Недели → В мире 13+

22 января 2021, 13:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: CNN

Капитолий, pixabay.com

Конгрессмен-республиканец Энди Харрис в минувший четверг, 21 января, попытался пройти в зал палаты представителей Капитолия с оружием, но был остановлен из-за сигнала рамки металлодетектора.

Сотрудник полиции не пропустил конгрессмена в здание, после чего Энди Харрис попросил своего коллегу Джона Катко подержать пистолет. Тот, однако, отказался, заявив, что у него нет лицензии. После этого республиканец покинул здание Капитолия и очень скоро вернулся – на сей раз он свободно прошел в палату представителей, так как рамка не сработала.

Офицер полиции, который в момент инцидента находился на дежурстве, доложил о ситуации вышестоящему руководству. Сейчас по факту случившегося ведется расследование.