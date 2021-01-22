Албания объявила российского дипломата персоной нон грата из-за нарушения антиковидных мер
22 января 2021, 11:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: vedomosti.ru
Албания объявила российского дипломата Алексея Кривошеева персоной нон грата из-за неоднократного нарушения им коронавирусных ограничений. Кривошееву предписано покинуть территорию Албании в течение 72 часов.
В МИД Албании сообщили, что с апреля 2020 года и в начале 2021 года правительство страны «постоянно получало жалобы по поводу открытого нарушения ограничительных мер дипломатом Российской Федерации» Алексеем Кривошеевым.
Албанская дипмиссия предупреждала о нарушениях дипломата посла России в Тиране Михаила Афанасьева. Он заверял, что подобные инциденты больше не повторятся. Но нарушения продолжались.
По последним официальным данным, в Албании с начала пандемии коронавирусной инфекции выявлено почти 70 тысяч заражений COVID-19. Умерли более 1,2 тысячи человек. Население Албании - более 28 млн человек.
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