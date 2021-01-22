ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Албания объявила российского дипломата персоной нон грата из-за нарушения антиковидных мер

, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vedomosti.ru

Албания объявила российского дипломата персоной нон грата из-за нарушения антиковидных мер
фото: pixabay.com

Албания объявила российского дипломата Алексея Кривошеева персоной нон грата из-за неоднократного нарушения им коронавирусных ограничений. Кривошееву предписано покинуть территорию Албании в течение 72 часов.

В МИД Албании сообщили, что с апреля 2020 года и в начале 2021 года правительство страны «постоянно получало жалобы по поводу открытого нарушения ограничительных мер дипломатом Российской Федерации» Алексеем Кривошеевым.

Албанская дипмиссия предупреждала о нарушениях дипломата посла России в Тиране Михаила Афанасьева. Он заверял, что подобные инциденты больше не повторятся. Но нарушения продолжались.

По последним официальным данным, в Албании с начала пандемии коронавирусной инфекции выявлено почти 70 тысяч заражений COVID-19. Умерли более 1,2 тысячи человек. Население Албании - более 28 млн человек.

ИЧ

В мире

Издание «Репортер»: армии России и США одновременно стягивают крупные силы в один регион Сирии

Источник: армии России и США одновременно стягивают крупные силы в один регион Сирии

Армии Российской Федерации и Соединенных Штатов одновременно стягивают крупные силы в один регион Сирии. Об этом рассказывается в публикации, размещенной на страницах отечественных сетевых СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью