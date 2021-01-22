Французы оштрафовали Google на 100 млн евро

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22 января 2021, 10:47 [ «Аргументы Недели» ]

Национальная комиссия по информатике и гражданским свободам выписала американской корпорации Google рекордный штраф в 100 миллионов евро за то, что этот мировой поисковик нарушил законы Пятой республики в области защиты личных данных.



Google не запрашивал предварительного согласия пользователей на использование cookies, которые могут отслеживать поведение людей и адаптировать под их потребительские интересы рекламу. В течение квартала Google должна исправить ситуацию и объяснить французским властям, как она собирается использовать собранные персональные данные. В противном случае американскому поисковику придётся платить по 100 тыс. евро в день штрафов.



Также Франция ужесточает контроль за разжиганием ненависти в Интернете. Компании, в том числе соцсети, провайдеры и пр. должны будут удалять оскорбительный контент в течение 24 часов. Иначе снова штраф в 250 тыс. евро. За рецидивы сумма штрафа может увеличиться до 1 250 000 евро.



