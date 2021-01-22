Антимонопольные ведомства Белоруссии и России согласовали повышение тарифа на транзит нефти

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22 января 2021, 10:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Антимонопольные ведомства Белоруссии и России согласовали повышение тарифа на транзит российской нефти по территории республики.

По данным источника "Интерфакса", Минск предлагал повысить тариф на транзит нефти на 24,5%. В ходе переговоров регуляторы ФАС РФ и МАРТ Белоруссии согласовали повышение тарифа на 6,7% с 1 февраля.

Ранее появилась информация, что Беларусь захотела учесть выпадающие доходы ОАО "Гомельтранснефть Дружба" в размере 3,5 млрд рублей в тарифах на транзит российской нефти на 2021 год и повысить эти тарифы на 24,5%. "Транснефть" не согласилась с этой идеей, считая экономически необоснованным такое предложение.