В Таиланде предложили организовать туры с вакцинацией и пребыванием в карантине за $5 тысяч

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22 января 2021, 09:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Bangkok Post

Таиланд, pixabay.com

Президент Совета по туризму Таиланда Чамнан Срисават сообщил, что туристические операторы страны предложили привлекать путешественников в королевство турпакетами, включающими вакцинацию от COVID-19.

Чамнан Срисават отметил, что после появления вакцины Таиланду потребуется план развития туризма на второй квартал 2021 года, чтобы увеличить спрос. По его словам, стоимость подобного месячного тура в страну на одного человека составит около 150 тыс. бат (5 тыс. долларов) и будет включать в себя двухнедельный карантин и расходы на прививку.

Уточняется, однако, что данная идея в настоящий момент находится на ранних стадиях обсуждения, понадобится более тщательное ее рассмотрение.