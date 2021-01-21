Турецкий Хатико проследил за скорой и неделю ждал своего хозяина, больного коронавирусом, у дверей больницы

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21 января 2021, 20:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Global Look Press

Пес по кличке Бонджук не пытался зайти в госпиталь в турецкой черноморской провинции Трабзон, куда поместили его хозяина, а терпеливо ждал у дверей. По словам охранника, собака приходила каждое утро около 9 часов к выходу и уходила куда-то под вечер.

Родственники заболевшего коронавирусом Джемаля рассказывают, что забирали Бонджука домой, но он каждый раз находил дорогу обратно и продолжал дежурить возле больницы.



Сейчас Джемаля уже выписали. В отличие от хозяина Хатико у него все закончилось хорошо. Мужчина очень скучал по своему псу, вместе они живут уже девять лет.

Кстати, собак начали тренировать для распознавания коронавируса, ведь у них очень острое обоняние.