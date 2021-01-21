ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Турецкий Хатико проследил за скорой и неделю ждал своего хозяина, больного коронавирусом, у дверей больницы

, 20:37 [ «Аргументы Недели» ]

Турецкий Хатико проследил за скорой и неделю ждал своего хозяина, больного коронавирусом, у дверей больницы
Фото: Global Look Press

Пес по кличке Бонджук не пытался зайти в госпиталь в турецкой черноморской провинции Трабзон, куда поместили его хозяина, а терпеливо ждал у дверей. По словам охранника, собака приходила каждое утро около 9 часов к выходу и уходила куда-то под вечер.

Родственники заболевшего коронавирусом Джемаля рассказывают, что забирали Бонджука домой, но он каждый раз находил дорогу обратно и продолжал дежурить возле больницы.


Сейчас Джемаля уже выписали. В отличие от хозяина Хатико у него все закончилось хорошо. Мужчина очень скучал по своему псу, вместе они живут уже девять лет. 

Кстати, собак начали тренировать для распознавания коронавируса, ведь у них очень острое обоняние. 

РК

Общество

Ресурс Sohu: российские корабли могут атаковать Японию ракетами в случае высадки ее десанта на Курилах

Ресурс Sohu: российские корабли могут атаковать Японию ракетами в случае высадки ее десанта на Курилах

Российские корабли могут атаковать Японию ракетами, если ее десант высадится на Курильских островах. Соответствующий прогноз содержится в материале, размещенном на страницах китайских сетевых СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью