Президент Аргентины вакцинировался от коронавируса «Спутником V»

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21 января 2021, 20:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Альберто Фернандес, фото: Panoramic/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Президент Аргентины Альберто Фернандес прививался первым компонентом «Спутник V» - российской вакцины против новой коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 21 января, сообщила пресс-служба его администрации.

«Глава государства подтвердил безопасность и эффективность вакцины и повторил, что для него приоритетная задача - добиться, чтобы большинство аргентинцев получили вакцины как можно раньше», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что Фернандесу сделали прививку в Национальной больнице имени Алехандро Посадоса в пригороде Буэнос-Айреса.

Ранее сообщалось, что посол Италии в Москве Терраччано привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V».