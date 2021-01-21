Президент Аргентины вакцинировался от коронавируса «Спутником V»
21 января 2021, 20:38[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Президент Аргентины Альберто Фернандес прививался первым компонентом «Спутник V» - российской вакцины против новой коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 21 января, сообщила пресс-служба его администрации.
«Глава государства подтвердил безопасность и эффективность вакцины и повторил, что для него приоритетная задача - добиться, чтобы большинство аргентинцев получили вакцины как можно раньше», - пояснили в ведомстве.
Отмечается, что Фернандесу сделали прививку в Национальной больнице имени Алехандро Посадоса в пригороде Буэнос-Айреса.
Ранее сообщалось, что посол Италии в Москве Терраччано привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V».
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