На Украине спрогнозировали поражение в «войне» с Россией: «Два катера и один трухлявый сорокалетний самолет»

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21 января 2021, 18:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

флаг Украины, фото: pixabay.com

Украинец заявил, что у Киева нет такого оружия, которое пригодилось бы в противостоянии с Москвой. По его словам, местным властям следует отказаться от агрессивной риторики в адрес России.

Житель Кривого Рога по имени Сергей считает, что ни у Украины, ни даже у США не хватит смелости начать войну с Россией. Мужчина отметил, что «две великие атомные державы» никогда не вступят в вооруженный конфликт.

«Неужели это никому не ясно? Никогда! Калининград Меркель почему не заберет? Почему Германия не лезет против России в бывший Кенигсберг? Почему Япония не лезет, другие не лезут?» - высказал он.

Кроме того, собеседник уверен, что у Киева нет современной военной техники.

«Чем мы будем воевать? Два катера и один трухлявый сорокалетний самолет. Чем воевать? У нас пупок развяжется. Ляжем - и все», - пояснил он.

Местный житель призвал наладить отношения с ДНР и ЛНР и заняться повышением уровня жизни в стране. Однако он считает, что нынешняя власть не способна что-либо изменить.