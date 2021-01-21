Страны Евросоюза стремятся снизить свою зависимость от доллара

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21 января 2021, 18:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Европейский союз недоволен своей зависимостью от доллара и намерен изменить ситуацию в самое ближайшее время. Недовольство стран Европы ситуацией, когда доминирующее положение в финансовом мире принадлежит США, существует уже давно. Достаточно вспомнить операцию президента Франции Шарля де Голля, который в 1960-е годы обменял большую часть долларов из золотовалютных резервов страны на золото. В конце 2000-х годов в разгар мирового финансового кризиса канцлер Германии Ангела Меркель обвинила «англосаксонскую» систему в распространении нестабильности и уязвимости.

В период президентства Дональда Трампа американцы довольно широко использовали различные санкции, которые вводились в одностороннем порядке, без каких-либо консультаций с Европой. Введенные в 2018 году санкции против Ирана по факту запрещали европейским компаниям вести бизнес с Исламской Республикой - в ином случае контрагенты Тегерана могли лишиться доступа к американскому рынку. Европейским странам пришлось выдумывать специальные механизмы, при помощи которых можно было бы вести расчеты с Ираном в обход режима санкций.

Впоследствии похожая проблема возникла после начала торговой войны между США и Китаем. Американцы ввели санкции сразу против нескольких крупных китайских компаний, которые сильно заинтересованы в торговле со странами Европы. Для них, в свою очередь, Китай — главный торговый партнер за пределами континента.

Как поведет себя американская администрация с приходом к власти Джо Байдена, пока неизвестно. Несмотря на острое политическое противостояние в США, республиканцы и демократы в целом сходятся в своих антикитайских позициях.

Европейцы считают, что «глобальные финансовые рынки слишком зависимы от доллара как средства смягчения финансовых трений и рисков для стабильности». А более сильный и более глобальный евро должен «защитить экономику от внешних валютных шоков и снизить зависимость от других валют».

В первую очередь ЕС собирается сделать так, чтобы контракты на поставки, например, сырьевых товаров номинировались в евро. Планируется пересмотреть регулятивные нормы, касающиеся ключевых финансовых ориентиров. Здесь особенно важна роль нефти — все основные марки сейчас оцениваются в долларах, что помогает использованию американской валюты как основной в этих расчетах. В Еврокомиссии надеются на быстрое развитие рынка газа (например, на бирже в Амстердаме), а также водорода — сырья для производства электричества. В торговле этими товарами должна закрепиться ключевая роль евро.

Помимо этого, регуляторы могут получить право блокировать поглощения европейских компаний из-за рубежа, если таковые делают их уязвимыми перед иностранными санкциями. Таким образом, сделки будут блокироваться на основании угрозы национальной безопасности. Наконец, планируется снизить зависимость Европы от зарубежных инвестиционных банков, которые опасны тем, что в условиях финансового кризиса могут быстро вывести деньги из Евросоюза.

ЕС действительно стремится к финансовой самостоятельности. В самом конце прошлого года Брюссель и Пекин заключили крупнейшее за последние годы инвестиционное соглашение, выгодное для европейских стран. Китай существенно облегчит многим компаниям из Евросоюза продвижение на свой рынок. В свою очередь, европейцы подтверждают инвестиционные гарантии для китайских компаний, уже работающих на континенте. Кроме того, Китай получит доступ на быстрорастущий рынок европейской возобновляемой энергетики — таким образом, два крупнейших производителя в этой сфере заключают пакт, оставляющий США ни с чем.