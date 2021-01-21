Белорусские власти не намерены выпускать популярных блогеров из тюрем

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21 января 2021, 17:36 [ «Аргументы Недели» ]

На начало года в белорусских тюрьмах содержалось порядка 185 человек, которые признаны политзаключёнными. Среди них бизнесмены, активисты, журналисты. Это люди, которые не побоялись воспользоваться своим правом голоса и приняли активное участие в политической жизни государства. Особый интерес и опасность для озлобленного руководства страны представляют арестованные блогеры.



Президент Белоруссии Александр Лукашенко ещё до выборов приказал силовикам разобраться с журналистами и владельцами Телеграмм-каналов, которые негативно отзываются о власти. Первым арестованным блогером стал Сергей Тихановский. Его обвиняют в организации беспорядков в стране. По существующему законодательству ему грозит до 12 лет лишения свободы.



За решёткой оказались и авторы ютуб-каналов, модераторы социальных сетей. В весьма сложном положении находится блогер Игорь Лосик. Он являлся администратором Телеграмм-канала «Беларусь головного мозга». Несмотря на то, срок ареста закончился, власти не спешат освобождать его. В знак протеста он объявил голодовку. Белорусы переживают за состояние здоровья молодого человека. Сам Лосик сообщил, что благодарен гражданам страны за поддержку, однако голодовку прекращать не намерен.



