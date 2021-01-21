На начало года в белорусских тюрьмах содержалось порядка 185 человек, которые признаны политзаключёнными. Среди них бизнесмены, активисты, журналисты. Это люди, которые не побоялись воспользоваться своим правом голоса и приняли активное участие в политической жизни государства. Особый интерес и опасность для озлобленного руководства страны представляют арестованные блогеры.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ещё до выборов приказал силовикам разобраться с журналистами и владельцами Телеграмм-каналов, которые негативно отзываются о власти. Первым арестованным блогером стал Сергей Тихановский. Его обвиняют в организации беспорядков в стране. По существующему законодательству ему грозит до 12 лет лишения свободы.
За решёткой оказались и авторы ютуб-каналов, модераторы социальных сетей. В весьма сложном положении находится блогер Игорь Лосик. Он являлся администратором Телеграмм-канала «Беларусь головного мозга». Несмотря на то, срок ареста закончился, власти не спешат освобождать его. В знак протеста он объявил голодовку. Белорусы переживают за состояние здоровья молодого человека. Сам Лосик сообщил, что благодарен гражданам страны за поддержку, однако голодовку прекращать не намерен.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Андрей Караулов рассказал, как отвез российскую колбасу на экспертизу в Сингапур и что из этого вышло
- #ЗАУГЛОМ Магомеду Толбоеву 70 лет! О врагах народа, самолетах и Путине
- 18:52 Конституционный суд Молдавии решил отменить закон об особом статусе русского языка
- 18:25 Страны Евросоюза стремятся снизить свою зависимость от доллара
- 17:36 Белорусские власти не намерены выпускать популярных блогеров из тюрем
- Новости партнеров Глава Henkel раскрыл секрет, как добиться успеха в России
- 17:28 Иран приглашает в военный альянс шиитских союзников
- Новости партнеров Какие тайны таит в себе третья группа крови