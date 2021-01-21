Иран приглашает в военный альянс шиитских союзников

Парламент Ирана заявил о подготовке нового договора о безопасности, который должны подписать ближневосточные шиитские союзники. Документ будет направлен на закрепление принципа коллективного реагирования на военные угрозы со стороны США и Израиля.
Иран поддерживает тесные отношения с шиитскими движениями на Ближнем Востоке, однако они не имеют юридического оформления. Тегеран при помощи договора хочет показать своим противникам степень готовности, которой обладают государства. Иранские власти уверены в завершении эпохи зла, которая диктовалась старым американским правительством. В Тегеране ожидают, что Вашингтон постепенно снимет введённые ранее санкции.
Эксперты обращают внимание на нежелание ближневосточных государств декларировать свои отношения с Ираном в открытой форме. Даже если сотрудничество Тегерана с соседями будет закреплено официальным соглашением, оно не будет походить на Североатлантический альянс. Сотрудничество ближневосточных государств с Ираном возможно только в момент совпадения общих интересов.
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