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Иран приглашает в военный альянс шиитских союзников

, 17:28 [ «Аргументы Недели» ]

Иран приглашает в военный альянс шиитских союзников

Парламент Ирана заявил о подготовке нового договора о безопасности, который должны подписать ближневосточные шиитские союзники. Документ будет направлен на закрепление принципа коллективного реагирования на военные угрозы со стороны США и Израиля.

Иран поддерживает тесные отношения с шиитскими движениями на Ближнем Востоке, однако они не имеют юридического оформления. Тегеран при помощи договора хочет показать своим противникам степень готовности, которой обладают государства. Иранские власти уверены в завершении эпохи зла, которая диктовалась старым американским правительством. В Тегеране ожидают, что Вашингтон постепенно снимет введённые ранее санкции.

Эксперты обращают внимание на нежелание ближневосточных государств декларировать свои отношения с Ираном в открытой форме. Даже если сотрудничество Тегерана с соседями будет закреплено официальным соглашением, оно не будет походить на Североатлантический альянс. Сотрудничество ближневосточных государств с Ираном возможно только в момент совпадения общих интересов.

ПВ

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