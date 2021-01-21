МИД России призвал США восстановить связь в генконсульстве в Нью-Йорке

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21 января 2021, 16:53 [ «Аргументы Недели» ]

МИД РФ, фото: pixabay.com

Москва призывает Вашингтон в ближайшее время принять все необходимые меры для того, чтобы телефонная связь в генконсульстве РФ в Нью-Йорке была восстановлена, заявила на брифинге Мария Захарова.

По словам официального представителя МИД, Госдеп, которого официально уведомили об отсутствии связи, "просто самоустранился от проблемы". Захарова выразила надежду, что "подобная история не является приглашением к взаимности с американской стороны", для этого есть более интересные сферы.

Несколько десятков телефонных линий были лишены связи в один момент несколько дней назад, периодически возникают перебои с доступом в интернет.