МИД России призвал США восстановить связь в генконсульстве в Нью-Йорке
21 января 2021, 16:53[ «Аргументы Недели» ]
Москва призывает Вашингтон в ближайшее время принять все необходимые меры для того, чтобы телефонная связь в генконсульстве РФ в Нью-Йорке была восстановлена, заявила на брифинге Мария Захарова.
По словам официального представителя МИД, Госдеп, которого официально уведомили об отсутствии связи, "просто самоустранился от проблемы". Захарова выразила надежду, что "подобная история не является приглашением к взаимности с американской стороны", для этого есть более интересные сферы.
Несколько десятков телефонных линий были лишены связи в один момент несколько дней назад, периодически возникают перебои с доступом в интернет.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.