Первой в ЕС российскую вакцину «Спутник V» одобрила Венгрия

Первой в Европейском союзе российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» одобрила Венгрия. В стране официально разрешено применение вакцины «Спутник V».
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подтвердил регистрацию вакцины «Спутник V» Национальным институтом фармакологии и питания Венгрии, - передает RT.
Регистрация вакцины прошла по ускоренной процедуре на основании результатов клинических исследований в России и оценки препарата венгерскими экспертами. Образцы «Спутника V» Будапешт получил в конце ноября 2020 года.
Руководитель администрации премьера Венгрии Гергей Гуляш ранее заявил, что в стране одобрено применение вакцин AstraZeneca и «Спутник V».
20 января распространена информация, что Россия подала заявку на регистрацию «Спутника V» в Евросоюзе. В течение 7-10 дней эксперты, представляющие Европейское агентство лекарственных средств (EMA), вышлют рекомендации разработчикам препарата.
Гам-КОВИД-Вак, торговая марка «Спутник V» — двухкомпонентная векторная вакцина против COVID-19, разработанная российским ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России.