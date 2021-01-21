Первой в ЕС российскую вакцину «Спутник V» одобрила Венгрия

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21 января 2021, 14:36 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта sputnikvakcine.ru

Первой в Европейском союзе российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» одобрила Венгрия. В стране официально разрешено применение вакцины «Спутник V».

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подтвердил регистрацию вакцины «Спутник V» Национальным институтом фармакологии и питания Венгрии, - передает RT.

Регистрация вакцины прошла по ускоренной процедуре на основании результатов клинических исследований в России и оценки препарата венгерскими экспертами. Образцы «Спутника V» Будапешт получил в конце ноября 2020 года.

Руководитель администрации премьера Венгрии Гергей Гуляш ранее заявил, что в стране одобрено применение вакцин AstraZeneca и «Спутник V».

20 января распространена информация, что Россия подала заявку на регистрацию «Спутника V» в Евросоюзе. В течение 7-10 дней эксперты, представляющие Европейское агентство лекарственных средств (EMA), вышлют рекомендации разработчикам препарата.

Гам-КОВИД-Вак, торговая марка «Спутник V» — двухкомпонентная векторная вакцина против COVID-19, разработанная российским ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России.