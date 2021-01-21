Как усыновляют детей в США и России

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21 января 2021, 11:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Американский врач Майк Мирер рассказал об усыновлении детей в США. По его мнению, между Америкой и Россией в этом отношении есть большая разница, и заключается она в ментальности людей.

В России детей усыновляют очень мало, в Америке – это массовый процесс: «Усыновляют и американских детей, и со всего мира, белых и черных, здоровых и больных, не важно».

Врач отметил, что большинство таких семей уже имеют своих детей:

«Они любят их как своих родных, растят их как родных, лечат и переживают как за своих родных, они и есть, по сути, их родные дети! И не надо мне говорить, что своих в глубине души все равно любят больше. Может, где-то и так, но Америка — не Россия, и хоть улыбка порой и пластмассовая, зато сердце настоящее!»

«Ко мне в больницу направляют детей на лечение частные педиатры. Из двадцати четырех докторов у семнадцати есть усыновленные дети. Старый итальянец, педиатр, доктор Росс практикует в Скрэнтоне лет сорок пять. Однажды я был свидетелем, как его пациентка, сама еще очень молодая, всего восемнадцать лет, родила девочку и отказалась от нее в больнице. Он был в детском отделении через полчаса, пузатый, с одышкой, опираясь на палочку. Он подписал бумаги сразу на месте, послав копии своему адвокату, и усыновил малышку. Он не мог по-другому! Это был его десятый ребенок. Старший - давно уже сам доктор», - рассказал Майк Мирер.

Он отметил, что усыновление – это возможность кардинально изменить жизнь сироты. Врач рассказал, что с середины 90-х американцы стали усыновлять очень много детей из России, искренне желая, таким образом, оказать помощь, но от них, при этом, требовали взяток, «а порой просто обманывали, но они с упорством муравьев продолжали выносить на себе тех, кто не мог идти сам».

«Я просматривал кассеты с видео, находил телефоны детских домов, созванивался с врачами и по крохам собирал информацию, чтобы помочь родителям. Почти у всех были диагнозы от балды, ничем не подтвержденные. У всех как один — энцефалопатия новорожденных и задержка развития. На УЗИ — смещение срединных структур мозга и прочая бессмысленная херня.

Любительская съемка детей в обычной обстановке резко отличалась от лубочных сюжетов в передаче «Пока все дома». Порой это было трудно смотреть.

Плачущие дети, усталые, безразличные воспитатели. Типичная картина: ребенок сидит один в яслях, раскачивается, рядом единственная, видавшая виды игрушка, словно он не человеческий детеныш, а детеныш гориллы», - отметил Майк Мирер.

Он подчеркнул, что определяющим в этом отношении стал принятый в России «закон Димы Яковлева».

«Я не сомневаюсь, что пройдет время, и потомки тех, кто подписал этот закон, будут менять свои фамилии и скрывать, что они их дети», - полагает американский врач.