В Великобритании установлен антирекорд суточной смертности от коронавируса

Аргументы Недели → В мире 13+

21 января 2021, 09:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Фото: сайт ГД

В Великобритании зарегистрировано 1 820 смертей от коронавируса. Это самое больше количество летальных исходов за все время пандемии.

Антирекорды по смертности регистрируются в королевстве два дня подряд. 19 января было 1 610 умерших, на следующий день, 20 января, этот рекорд был побит – 1 820 скончавшихся.

Резкий рост числа инфицированных наблюдается в Великобритании с декабря, тогда же власти страны объявили об обнаружении так называемого британского штамма коронавируса. За все время пандемии в Великобритании зарегистрировано 3,5 млн инфицированных, по этому показателю королевство занимает пятое место в мире.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании ужесточили правила въезда.