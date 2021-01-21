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В Великобритании установлен антирекорд суточной смертности от коронавируса

, 09:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

В Великобритании установлен антирекорд суточной смертности от коронавируса
Фото: сайт ГД

В Великобритании зарегистрировано 1 820 смертей от коронавируса. Это самое больше количество летальных исходов за все время пандемии.

Антирекорды по смертности регистрируются в королевстве два дня подряд. 19 января было 1 610 умерших, на следующий день, 20 января, этот рекорд был побит – 1 820 скончавшихся.

Резкий рост числа инфицированных наблюдается в Великобритании с декабря, тогда же власти страны объявили об обнаружении так называемого британского штамма коронавируса. За все время пандемии в Великобритании зарегистрировано 3,5 млн инфицированных, по этому показателю королевство занимает пятое место в мире.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании ужесточили правила въезда.

ДВа

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