Правительство Украины согласовало назначение 29-летнего шоумена Александра Скичко губернатором

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20 января 2021, 19:11 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Скичко, фото: инстаграм депутата

Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" и в прошлом шоумен и ведущий конкурса "Евровидение" на Украине Александр Скичко может возглавить Черкасскую область. Украинское правительство согласовало назначение.

Теперь решение должен утвердить украинский лидер Владимир Зеленский.

Как рассказал Скичко на заседании правительства, он родился в Черкассах, работал здесь и хорошо знает проблемы области.

Депутат был финалистом шоу "Украина имеет талант", ведущим передачи "Подъем". Он вел конкурс "Евровидение" в столице Украины и церемонию "украинского Оскара".

расположенной в центральной части страны, 20 916 км². на 1 января 2020 года составляло 1 192 137 человек, ее площадь



Численность населения Черкасской области,