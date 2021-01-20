Россиянин пытался вывезти из Бразилии в багаже и ручной клади более двухсот животных

Аргументы Недели → В мире 13+

20 января 2021, 17:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: R7

сумка и флаг Бразилии, pixabay.com

Гражданин России был задержан в аэропорту бразильского города Сан-Паулу при попытке вывезти из страны более 200 животных. Соответствующую информацию предоставили в среду, 20 января, журналисты.

Согласно последней информации, россиянин, являющийся биологом, направлялся в Санкт-Петербург. Он пытался провезти в багаже и ручной клади 50 ящериц, 50 пауков, 25 лягушек, а также свыше 100 беспозвоночных. Подчеркивается, что он поймал их самостоятельно.

Известно, что 35-летний гражданин РФ в 2017 году уже задерживался за вывоз животных из Бразилии, с того момента он находился под наблюдением властей.