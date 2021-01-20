ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Россиянин пытался вывезти из Бразилии в багаже и ручной клади более двухсот животных

, 17:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: R7

Россиянин пытался вывезти из Бразилии в багаже и ручной клади более двухсот животных
сумка и флаг Бразилии, pixabay.com

Гражданин России был задержан в аэропорту бразильского города Сан-Паулу при попытке вывезти из страны более 200 животных. Соответствующую информацию предоставили в среду, 20 января, журналисты.

Согласно последней информации, россиянин, являющийся биологом, направлялся в Санкт-Петербург. Он пытался провезти в багаже и ручной клади 50 ящериц, 50 пауков, 25 лягушек, а также свыше 100 беспозвоночных. Подчеркивается, что он поймал их самостоятельно.

Известно, что 35-летний гражданин РФ в 2017 году уже задерживался за вывоз животных из Бразилии, с того момента он находился под наблюдением властей.

ЕТ

Политика

МИД Китая ввел санкции против 28 граждан США, включая представителей администрации Трампа

МИД Китая ввел санкции против 28 граждан США, включая представителей администрации Трампа

МИД Китая вводит санкции против 28 человек, включая Майка Помпео и других представителей администрации Трампа, за вмешательство во внутренние дела КНР и подрыв китайских интересов.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью