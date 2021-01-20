В центре Мадрида прогремел мощный взрыв. Одно из зданий почти полностью разрушено, возможно есть жертвы и раненые

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20 января 2021, 17:27 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В центре Мадрида прогремел мощный взрыв. Взрывную волну почувствовали в соседних районах. Здание почти полностью разрушено — вокруг дым, пыль от бетона и разбросаны части здания, возможно есть жертвы и раненные.

На место происшествия выехали экстренные службы. Причина случившегося пока неизвестна. Очевидцы разместили видео в сети. В самом здании находятся люди. Идёт эвакуация, территорию оцепила полиция. По предварительной информации, рядом находится дом престарелых.

Число пострадавших уточняется, о погибших пока информации нет. Предварительная причина взрыва в центре Мадрида — утечка газа. Ранены шестеро, один из них в тяжелом состоянии. Сейчас из дома престарелых выводят стариков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Americans Waking up (@the.sleeping.giant)