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В центре Мадрида прогремел мощный взрыв. Одно из зданий почти полностью разрушено, возможно есть жертвы и раненые

, 17:27 [ «Аргументы Недели» ]

В центре Мадрида прогремел мощный взрыв. Одно из зданий почти полностью разрушено, возможно есть жертвы и раненые
Фото: соцсети

В центре Мадрида прогремел мощный взрыв. Взрывную волну почувствовали в соседних районах. Здание почти полностью разрушено — вокруг дым, пыль от бетона и разбросаны части здания, возможно есть жертвы и раненные.

На место происшествия выехали экстренные службы.  Причина случившегося пока неизвестна. Очевидцы разместили видео в сети. В самом здании находятся люди. Идёт эвакуация, территорию оцепила полиция. По предварительной информации, рядом находится дом престарелых.

Число пострадавших уточняется, о погибших пока информации нет. Предварительная причина взрыва в центре Мадрида — утечка газа. Ранены шестеро, один из них в тяжелом состоянии. Сейчас из дома престарелых выводят стариков. 

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Публикация от Americans Waking up (@the.sleeping.giant)

БИ

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