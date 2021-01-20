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В Люксембурге пенсии в 25 раз выше российских

, 16:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: mk.ru

В Люксембурге пенсии в 25 раз выше российских
Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Люксембург – одно из самых маленьких государств мира, но пенсии там самые большие. В этом герцогстве нет ни нефти, ни газа, но местные пенсионеры получают в среднем порядка 4 000 евро в месяц. По данным Росстата, средний размер пенсий в России в середине 2020 года составил чуть более 15 000 рублей (165 евро).

Пенсионная система существует в Люксембурге уже более ста лет, и она очень простая для понимания. Взнос составляет 16% (в отличие от российских 22%): 8% платит на будущую пенсию сам работник, 8% - работодатель. Самозанятые и предприниматели платят сами за себя 16%. Доля государства при этом составляет также 8% - столько власти перечисляют на пенсионные накопления гражданам.

В Люксембурге женщины и мужчины выходят на пенсию в 65 лет. Для полноценной выплаты рабочий стаж должен составлять 40 лет. Если выйти на пенсию раньше, выплата будет равняться минимальной зарплате - около 2 000 евро. Средняя выплата в герцогстве составляет около 3,9-4 тыс. евро в месяц, а максимальная пенсия может достигать 8,5 тыс. евро.

Уровень расходов в Люксембурге тоже довольно высокий. Чтобы снять на месяц двухкомнатную квартиру, придется отдать сумму в размере минимальной зарплаты - около 2 000 евро - и это без оплаты «коммуналки», интернета и прочих услуг. Отопление и вода, продукты питания тоже стоят больших денег.

Есть и еще одна особенность пенсионной системы в Люксембурге. Если человек решит покинуть страну навсегда, он может забрать деньги, которые ежемесячно отчислял в пенсионный фонд: переводил 500 евро в месяц на протяжении 15 лет - можешь вернуть свои 90 тысяч евро.

Интересно, что жители Люксембурга могут «выкупить» у государства те года, которых им не хватает для получения пенсии. Сумму придется отдать приличную, но это позволит претендовать на полную выплату, в противном случае человеку полагается только минимальный размер пенсии. Когда человек умирает, его родственник вправе получать за него его пенсию, сохраняя при этом свою.

Шеф-аналитик «ТелеТрейд» Петр Пушкарев рассказал, что в Люксембурге параллельно с государственной пенсией можно копить себе на индивидуальную пенсию, размещая деньги в частных инвестиционных фондах.

«Эта система там очень развита, накопить можно в разы больше, чем положено от государства, чтобы к старости хватило на безбедную жизнь или на полный пансион в доме престарелых, который больше похож там на шикарный санаторий», - отметил эксперт.

Среди европейских стран самый высокий коэффициент замещения, то есть процент средней пенсии в сравнении со средней зарплатой в стране - в Чехии (43,5%), но, конечно, пенсии там ниже, чем в Германии или тем более Люксембурге.

Россия сильно отстает не только по зарплатам, но и по коэффициенту замещения: сейчас он ниже 30%, хотя ещё в 2015 году доходил до 35%. Жителям известного села Люксембург в Бабаюртовском районе Дагестана на пенсию не разгуляться: по официальной статистике, дагестанские пенсионеры - самые бедные в России. Размер средней пенсии на июль 2020 года там даже после индексации на 5,2% не дотянул и до прожиточного минимума в 11 500 рублей.

НХ

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