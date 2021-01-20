Вакцинация в Европе: летальные случаи, недостаточные объемы, попавшие в Сеть разоблачающие документы

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20 января 2021, 16:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Прививочный пункт для людей старше 75 лет во Франции. Фото: Global Look

Сообщения о побочных эффектах и специфических реакциях на вакцину Pfizer появляются чуть ли не каждый день. Лидеры стран и, конечно же, сами граждане начинают волноваться. Причин для переживаний хоть отбавляй.

На прошлой неделе после прививки в Норвегии умерли 23 человека. В Эстонии скончались двое, а у 87 возникли серьезные побочные эффекты. Десять смертей – в Германии. В Израиле у 13 – лицевой паралич. В Еврокомиссии говорят, что усилили контроль за процессом вакцинации. Но есть ли гарантии?

Европейское агентство по лекарствам (ЕМА) летальные случаи в Норвегии объясняет тем, что все скончавшиеся были пожилыми людьми с тяжелыми заболеваниями. Каждую неделю в стране умирает 440 человек старше 80. Вакцинация от коронавируса не может снизить смертность от других болезней. Как заявили в ЕМА, ни один из летальных случаев нельзя связывать напрямую с вакцинацией препаратом Pfizer.

На днях производитель Pfizer огорошил: временно будут сокращены поставки - нужно нарастить производственную мощность. Многие страны возмутились, их заверили, что все гарантированные дозы они получат.

Французские журналисты изучили попавшие благодаря хакерам в интернет документы и узнали, что ученые якобы выявили несоответствие составов коммерческой партии вакцины Pfizer и тех, что применялись во время клинических испытаний. Теперь граждан придется успокаивать, что их жизни ничего не угрожает.

Тем временем Австрия, Дания и Греция настаивают на скорейшем одобрении другой вакцины – AstraZeneca. Возможно, это случится в конце января.