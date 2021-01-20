Глава МИД Армении Айвазян считает, что конфликт в Нагорном Карабахе вошел в новую фазу

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20 января 2021, 16:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

разрушенный дом в Нагорном Карабахе, Adrien Vautier/Keystone Press Agency

Глава МИД Армении Ара Айвазян в среду, 20 января, в рамках правительственного часа заявил, что власти Армении считают, что конфликт в Нагорном Карабахе к настоящему моменту вошел в новую фазу.

По словам Айвазяна, на данном этапе следует образовать единую повестку Еревана и властей непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Министр иностранных дел Армении заявил, что слова президента Азербайджана Ильхама Алиева противоречат друг другу: с одной стороны политик утверждает, что конфликт решен, а с другой стороны - делает провокационные заявления, которые "разжигают" его.