Глава МИД Армении Айвазян считает, что конфликт в Нагорном Карабахе вошел в новую фазу
20 января 2021, 16:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Глава МИД Армении Ара Айвазян в среду, 20 января, в рамках правительственного часа заявил, что власти Армении считают, что конфликт в Нагорном Карабахе к настоящему моменту вошел в новую фазу.
По словам Айвазяна, на данном этапе следует образовать единую повестку Еревана и властей непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Министр иностранных дел Армении заявил, что слова президента Азербайджана Ильхама Алиева противоречат друг другу: с одной стороны политик утверждает, что конфликт решен, а с другой стороны - делает провокационные заявления, которые "разжигают" его.
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