Как определить по лицу человека его политические и сексуальные предпочтения
20 января 2021, 14:41[ «Аргументы Недели» ]Источник: telemetr.me
Известный учёный Майкл Косински из Стэнфордского университета разработал алгоритм, позволяющий определять по лицу человека его политические предпочтения. Эффективность нейросети, обучавшейся на базе в более миллиона лиц, составила 72%.
Несколько лет назад Косински уже создал алгоритм, который смог с точностью выше 80% определять сексуальную ориентацию человека. Позднее он довёл точность «распознавания» до 91% для мужчин и 83% для женщин. Это заставляет отнестись к его исследованиям очень серьезно.
Сам Косински признался, что не знает, по каким критериям нейросеть определяет политическую позицию человека. Собственно, это и неважно - ведь главное точность. Правда, остаётся открытым вопрос, насколько точно машина сможет определить, если политические предпочтения гражданина вдруг поменяются.
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