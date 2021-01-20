Как определить по лицу человека его политические и сексуальные предпочтения

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20 января 2021, 14:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: telemetr.me

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Известный учёный Майкл Косински из Стэнфордского университета разработал алгоритм, позволяющий определять по лицу человека его политические предпочтения. Эффективность нейросети, обучавшейся на базе в более миллиона лиц, составила 72%.

Несколько лет назад Косински уже создал алгоритм, который смог с точностью выше 80% определять сексуальную ориентацию человека. Позднее он довёл точность «распознавания» до 91% для мужчин и 83% для женщин. Это заставляет отнестись к его исследованиям очень серьезно.

Сам Косински признался, что не знает, по каким критериям нейросеть определяет политическую позицию человека. Собственно, это и неважно - ведь главное точность. Правда, остаётся открытым вопрос, насколько точно машина сможет определить, если политические предпочтения гражданина вдруг поменяются.

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