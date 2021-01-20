Президент Чехии сделает прививку от коронавируса

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20 января 2021, 11:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Милош Земан. Фото: сайт Кремля

Президент Чехии Милош Земан 20 января пройдет процедуру вакцинации от коронавируса в Центральном военном госпитале в Праге.

По его словам, он пробудет в больнице, как минимум, до четверга, а также пройдет там общий профилактический осмотр.

Земан также назвал отказ от вакцинации «устаревшей позицией». Ранее он неоднократно призывал людей делать прививки. При этом сам чешский лидер изначально хотел дождаться вакцины, для которой будет нужна всего одна доза.

Ранее сообщалось, что посол Италии в Москве Терраччано привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V».