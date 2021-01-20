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Жители Словакии массово бросают курить

, 10:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Жители Словакии массово бросают курить
Фото: pixabay.com

По данным управления общественного здравоохранения Словакии, в стране курение становится все менее популярным.

Ведомство представило данные, согласно которым десять лет назад курильщики составляли в Словакии около 40% населения. В 2019 году этот показатель опустился до отметки 18,5%.

В сообщении управления отмечается, что меньше десяти сигарет в день в 2019 году курило 56,7% опрошенных словаков, более 20 – только 2,9%. По мнению экспертов, снижение уровня употребления табака связано с повышением осведомленности о негативных последствиях курения.

Ранее сообщалось, что жителям Словакии запретили покидать дома без отрицательного теста на коронавирус.

ДВа

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