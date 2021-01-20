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20 января 2021, 08:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Посольство РФ в США

консульство РФ в Нью-Йорке, фото: facebook.com/RusEmbUSA/

Посольство РФ в США направило ноту Госдепу из-за проблем со связью в генконсульстве России в Нью-Йорке. Дипмиссия накануне сообщила об отключении городской телефонной связи и перебоях с Интернетом.

Посольство России назвало неприемлемой ситуацию и направило ноту Госдепу для устранения проблемы. Генконсульство также направило запрос в ведомство, но Госдеп заявлял, что его не ставили в известность о проблеме со связью.

В сообщении российского посольства, опубликованном в соцсети, говорится: "В связи с отключением телефонной связи в Генеральном консульстве России в Нью-Йорке в дополнение к ранее переданному самим Генконсульством запросу в отделение госдепартамента в Нью-Йорке направили в американское внешнеполитическое ведомство ноту с требованием оперативно устранить имеющиеся проблемы, серьезно осложняющие работу загранучреждения".

"Обратили внимание на возникшие трудности у российских соотечественников при получении консульских услуг из-за отключения всех линий связи. Расцениваем сложившуюся ситуацию как неприемлемую", - говорится в сообщении.