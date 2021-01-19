Степанов предположил, что «Спутник V» не появится на Украине
19 января 2021, 19:16[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о предчувствии, что российская вакцина «Спутник V» не появится на украинском рынке.
Степанов подтвердил, что ранее харьковская фармацевтическая компания подавала заявление на регистрацию «Спутник V», но этим дело и ограничилось.
По словам главы украинского Минздрава, вокруг вакцины много политики. Степанов выразил уверенность, что Минздрав способен обеспечить страну вакцинами ведущих мировых производителей. Что касается российской, то министр отметил, что она не появится на Украине «ни при каких обстоятельствах – у него такое предчувствие».
Ранее сообщалось, что посол Италии в Москве Терраччано привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V».
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.