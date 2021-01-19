Степанов предположил, что «Спутник V» не появится на Украине

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19 января 2021, 19:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Максим Степанов. Фото: сайт правительства Украины

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о предчувствии, что российская вакцина «Спутник V» не появится на украинском рынке.

Степанов подтвердил, что ранее харьковская фармацевтическая компания подавала заявление на регистрацию «Спутник V», но этим дело и ограничилось.

По словам главы украинского Минздрава, вокруг вакцины много политики. Степанов выразил уверенность, что Минздрав способен обеспечить страну вакцинами ведущих мировых производителей. Что касается российской, то министр отметил, что она не появится на Украине «ни при каких обстоятельствах – у него такое предчувствие».

Ранее сообщалось, что посол Италии в Москве Терраччано привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V».