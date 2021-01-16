Украина завела уголовное дело против врио губернатора Хабаровского края Дегтярёва. Он обвиняется в финансировании терроризма

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16 января 2021, 17:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Шевченковский районный суд Киева назначил на 19 января подготовительное заседание по уголовному производству в отношении врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва. Он обвиняется в финансировании терроризма.

По данному делу фигурантами являются три члена ЛДПР: лидер "Либерально-демократической партии России" Владимир Жириновский, первый заместитель руководителя фракции партии в российском парламенте Алексей Диденко и Михаил Дегтярёв.

Как рассказал сам чиновник в телеэфире, всем им украинская власть инкриминирует преступление, предусмотренное ч.3 ст.258-5 - "Финансирование терроризма организованной группой или в особо крупном размере", что предусматривающая наказание в виде лишения свободы на 10-12 лет с конфискацией имущества. Дегтярев также рассказал, что в партии будет принято решение – либо игнорировать судебный процесс, либо отправить в Киев адвокатов, которые докажут, что политики занимались организацией гуманитарной помощи.

Ранее Генпрокуратура Украины возбудила дело против Жириновского по подозрению в «финансировании терроризма» за то, что он вместе с рядом депутатов Госдумы РФ призывал собирать средства для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик.