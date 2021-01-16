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В Германии выбрали нового председателя правящей партии, возможного преемника Ангелы Меркель

, 14:48 [ «Аргументы Недели» ]

В Германии выбрали нового председателя правящей партии, возможного преемника Ангелы Меркель
Армин Лашет, фото из соцсети

В Германии в субботу, 16 января, новым председателем правящей партии Христианско-демократического союза избран премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет.

Съезд партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель проходит в дистанционном формате. В ходе онлайн-голосования за Армина Лашета проголосовал 521 делегат.

Лашет может стать преемником Меркель. Она поддерживает его кандидатуру. Обычно председатель партии становится и кандидатом в канцлеры. Именно так произошло с самой Ангелой Меркель, но не с ее преемницей на посту главы партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в 2018 году.

Лашет родился в 1961 году в Ахене. По образованию - юрист, - сообщает "Интерфакс". Предполагается, что именно новый глава ХДС поведет консерваторов на парламентские выборы в 2021 году, - передает ТАСС.

ИЧ

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