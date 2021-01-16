Мороженое из украинского молока, зараженное коронавирусом, обнаружено в Китае

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16 января 2021, 13:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

фото: pixabay.com

В Китае коронавирус обнаружили в мороженом, одним из компонентов которого было украинское сухое молоко.

Около пяти тысяч упаковок мороженого с ингредиентами - сухим молоком и сывороткой - производства Украины и Новой Зеландии оказались заражены коронавирусом в КНР.

Мороженое дало положительный результат на вирус новой инфекции. Власти Китая опасаются, что купившие лакомство люди могли заразиться коронавирусом.

Сейчас покупателей мороженого пытаются разыскать. Медики ищут людей, подверженных риску заражения. Покупателей, которые взяли одну из упаковок с мороженым, просят сообщить об этом, — передает Daily Mail.

На северо-востоке КНР были обнаружены три зараженных образца мороженого местного производства. Компания Tianjin Daqiaodao Food Company выявила около 4836 упаковок мороженного, зараженного коронавирусом. Еще 1812 штук были доставлены в другие провинции, а 935 поступили на местный рынок. По данным China Daily, были проданы всего 65 упаковок, - сообщает URA.RU.