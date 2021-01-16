Депутат бундестага сообщил о грозящем «мегалокдауне» Германии и «Северному потоку — 2»

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16 января 2021, 10:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360tv

Ангела Мекрель, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Немецкий канцлер Ангела Меркель может ввести в Германии «мегалокдаун» для борьбы с новыми штаммами коронавирусной инфекции. Новые ограничения могут серьезно подорвать немецкую экономику, может приостановиться строительство трубопровода «Северный поток — 2».

Обсудить введение «мегалокдауна» Меркель планирует 20 января на совещании с главами регионов, - информирует издание Bild.

Депутат бундестага Вальдемар Гердт считает, что всему бизнесу в Германии предстоит «очень серьезное испытание». По его мнению, большинство малого и среднего бизнеса от локдауна нормально восстановиться не сможет. Прогнозируют, что потери понесут 40% бизнесменов, целые отрасли останутся в руинах. Появятся сотни тысяч безработных, возникнет множество невыплаченных кредитов, - передает 360 ТВ.

Депутат бундестага Вальдемар Гердт убежден, что «мегалокдаун» может разрушить одну из ведущих экономик мира и «ввергнуть в хаос» всю Европу и другие страны. По его мнению, пострадает и Россия, с которой у Германии есть общий проект — газопровод.

«Мегалокдаун» затронет не только постройку «Северного потока — 2», он затронет и российскую экономику.

Завершение строительства «Северного потока — 2» отложили на неопределенный срок, как минимум на две недели.

Сейчас в Германии разрешено контактировать только с членами семьи. Выходить из дома можно лишь по уважительной причине, например на прием к врачу. Рестораны и кафе, салоны красоты закрыты. Розничная торговля ограничена.

В рамках новых ограничений власти ФРГ планируют ввести комендантский час, полностью перевести работников на удаленку и приостановить работу общественного транспорта.