ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Депутат бундестага сообщил о грозящем «мегалокдауне» Германии и «Северному потоку — 2»

, 10:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360tv

Депутат бундестага сообщил о грозящем «мегалокдауне» Германии и «Северному потоку — 2»
Ангела Мекрель, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Немецкий канцлер Ангела Меркель может ввести в Германии «мегалокдаун» для борьбы с новыми штаммами коронавирусной инфекции. Новые ограничения могут серьезно подорвать немецкую экономику, может приостановиться строительство трубопровода «Северный поток — 2».

Обсудить введение «мегалокдауна» Меркель планирует 20 января на совещании с главами регионов, - информирует издание Bild.
Депутат бундестага Вальдемар Гердт считает, что всему бизнесу в Германии предстоит «очень серьезное испытание». По его мнению, большинство малого и среднего бизнеса от локдауна нормально восстановиться не сможет. Прогнозируют, что потери понесут 40% бизнесменов, целые отрасли останутся в руинах. Появятся сотни тысяч безработных, возникнет множество невыплаченных кредитов, - передает 360 ТВ. 

Депутат бундестага Вальдемар Гердт убежден, что «мегалокдаун» может разрушить одну из ведущих экономик мира и «ввергнуть в хаос» всю Европу и другие страны. По его мнению, пострадает и Россия, с которой у Германии есть общий проект — газопровод.
«Мегалокдаун» затронет не только постройку «Северного потока — 2», он затронет и российскую экономику.

Завершение строительства «Северного потока — 2» отложили на неопределенный срок, как минимум на две недели.
Сейчас в Германии разрешено контактировать только с членами семьи. Выходить из дома можно лишь по уважительной причине, например на прием к врачу. Рестораны и кафе, салоны красоты закрыты. Розничная торговля ограничена.

В рамках новых ограничений власти ФРГ планируют ввести комендантский час, полностью перевести работников на удаленку и приостановить работу общественного транспорта.

ИЧ

Общество

Эксперт объянил, у кого из россиян в 2021 году пенсия составит больше 30 тысяч рублей

Эксперт объянил, у кого из россиян в 2021 году пенсия составит больше 30 тысяч рублей

В 2021 году россияне, получавшие пенсию в размере 25 тысячи рублей до 2019 года, будут получать порядка 30 тысяч рублей в месяц. С января страховые пенсии по старости были проиндексированы на 6,3%.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью