В Бразилии запросили разрешение на срочное использование вакцины «Спутник V»
16 января 2021, 08:38[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
Бразилии срочно нужна вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19, разработанная в России. Одна из фармакологических компаний Бразилии направила запрос в национальное агентство по санитарному надзору Anvisa за разрешением на экстренное использование вакцины «Спутник V».
Издание G1 написало, что фармакологи указали в документе 10 млн доз российский вакцины, зарегистрированной первой в мире. Ожидается, «Спутник V» будет доступен в Бразилии в ближайшее время, в первом квартале года.
13 января в Бразилии началась вакцинация от коронавирусной инфекции нового типа вакциной «Спутника V». Первыми прививались 20 бразильский граждан, работающих в посольстве в России.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ранее сообщал, что фонд договорился о производстве вакцины на территории Бразилии.
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