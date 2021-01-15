После импичмента Трампа могут лишить президентской пенсии и пожизненной охраны

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15 января 2021, 20:36 [ «Аргументы Недели» ]

За несколько дней до инаугурации американского президента Джозефа Байдена 10 республиканских конгрессменов голосовали за отставку Трампа. Его обвиняют в подготовке мятежа.



Поддержать отстранение действующего президента готовы и 17 республиканцев, несмотря на окончание срока его полномочий. Лидер республиканцев в верхней палате Конгресса Митч Макконнелл негативно настроен против Трампа. Он считает, что партия должна искать к новым выборам другого лидера. Макконнелл заявил, что импичмент до инаугурации не стоит проводить, так как для этого требуется досрочное собрание сенаторов.



В сложных отношениях с действующим президентом находится вице-президент США Майк Пенс. Однако он не воспользовался 25-й поправкой к Конституции США, чтобы инициировать отставку Трампа.



Если Сенат признает Трампа виновным в государственных преступлениях, то он будет лишён президентской пенсии, размер которой составляет порядка 200 тысяч долларов в год, с него снимут пожизненную охрану. Дополнительно к этому отдельной резолюцией Трампу могут запретить участвовать в следующих президентских выборах.



