Стали известны новые факты коррупционной сделки дочери экс-президента Узбекистана Каримовой с компаниями TeliaSonera и ZTE

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15 января 2021, 19:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: compromat.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Международный Центр по исследованию коррупции и организационной преступности (OCCRP) и шведский телеканал SVT провели новое расследование коррупционной деятельности шведско-финской телекоммуникационной компании TeliaSonera в Узбекистане. Выяснилось, что TeliaSonera платила взятки дочери бывшего президента Узбекистана Гульнаре Каримовой за преференции для принадлежавшего ей сотового оператора Ucell.

Еще в 2012 году стало известно, что TeliaSonera перевела около $330 млн. в адрес гибралтарского офшора Takilant, принадлежащего подруге Каримовой Гаянэ Авакян. После этого руководство TeliaSonera было вынуждено уйти в отставку. Сама компания продала все свои сотовые активы в странах СНГ, Грузии и Непале, а также долю в российском «Мегафоне».

К расследованию подключились власти США, которые оштрафовали TeliaSonera на $965 млн. Американцам удалось выяснить, что взятки Каримовой давали еще две телекоммуникационные компании, работавшие в Узбекистане: «Мобильные телесистемы» (МТС) и группа Vimpelcom - ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под брендом «Билайн». Эти компании были оштрафованы на $850 млн и $795 млн соответственно.

В новом расследовании OCCRP говорится о ранее неизвестных фактах платежей TeliaSonera Каримовой. OCCRP утверждает, что летом 2012 г. один из топ-менеджеров TeliaSonera предупредил вице-президента по макрорегиону «Евразия» Терро Кивисаари, что Каримова требует заплатить ей $20 млн «за протекцию», в противном случае активы Coscom могут быть конфискованы, а гендиректор компании арестован. Перевод должен был осуществляться на уровне Coscom в узбекских сомах. В итоге стороны подписали соответствующий меморандум о намерениях, но офшор Takilant не захотел принимать узбекскую валюту, предпочитая американские доллары. Штаб-квартира TeliaSonera не хотела включения этой суммы в отчеты компании и одобрила решение платить именно в сомах.

Осенью того же года вокруг Takilant разгорелся скандал, и работать через этот офшор стало невозможно. TeliaSonera договорилась с китайским производителем телекоммуникационного оборудования ZTE о фиктивных контрактах на поставку ПО.

Coscom перевел ZTE $20 млн. Дальше деньги в рамках консалтингового соглашения были переведены на счета офшора с островов Сент-Китс и Невис Eurasia Advisory Services, связанного с TeliaSonera. Эта структура, со своей стороны, заключила консалтинговое соглашение на сумму $20 млн с оффшором с Британских Виргинских островов Morriby Global, связанного с Каримовой.

Всего за 2013 г. Morriby Global получил, как минимум, $12 млн. OCRRP сообщает, что комиссия ZTE от соответствующих платежей составила 6%. Кроме того, в качестве ответной благодарности Coscom пообещал отдать ZTE часть контрактов на поставку телекоммуникационного оборудования. Ранее планировалось, что Ucell будет закупать все необходимое оборудование у “F7”, таким образом ZTE называет своего ближайшего конкурента, китайскую Huawei. Однако Coscom был согласен заменить ядро сети в шести регионах на оборудование ZTE.

Факт перевода денежных средств по данной схеме подтвердили нынешние власти Узбекистана. В 2016 году Ислам Каримов скончался, новым президентом Узбекистана стал Шавкат Мирзиеев. Каримова была приговорена судом к тюремным заключениям несколько раз.

В 2017 г. генпрокурор Узбекистана Шавкат Умурзаков ответил на вопросы властей Швеции о коррупционных схемах Гульнары Каримовой. В числе прочего он подтвердил, что связанный с TeliaSonera оффшор Eurasia Advisory Services перевел $20 млн в пользу Morriby Global за помощь в работе в стране.