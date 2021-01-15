Британцы обвинили премьера Джонсона в том, что страна вступила в период высокой смертности

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15 января 2021, 14:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Фото: Global Look Press

Великобритания переживает тяжелый период – на днях коронавирус стал причиной рекордного количества смертей, умерло более 1500 человек. Теперь Бориса Джонсона обвиняют в том, что он не захотел «портить» людям Рождество и не ввел локдаун, когда кривая заболеваемости поползла вверх.

Скорее всего, те, кто умирает сейчас, заразились ковидом под Рождество. Уже тогда было понятно, что свободное перемещение во время праздников только усугубит и без того непростую ситуацию. Однако режим самоизоляции на официальном уровне ввели только через 11 дней, когда больницы уже были переполнены.

Британцы считают, что страна вступила в период высокой смертности в том числе из-за непоследовательности и упрямства властей. Еще в сентябре ученые предупреждали правительство о появление более заразного штамма коронавируса, но вовремя никаких мер предпринято не было. Лидер лейбористов Кир Стармер так и сказал, мол, во всем виноват Борис Джонсон, на нем лежит ответственность за 17 тысяч жизней, 60 тысяч попавших в больницы и почти миллион зараженных.

Джонсон свою вину не признает, но теперь ищет способы, как бы снизить заболеваемость. Заставил людей носить маски даже на улице, спортом разрешил заниматься только с теми, с кем проживаешь совместно (а то вдруг люди будут разговаривать, а не бегать). А супермаркеты нанимают специальных охранников для разборок с нежелающими надевать маску.