В Интернет попало видео, как рядом с мужчиной ударила молния

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15 января 2021, 14:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: LADbible

молния, фото: pixels.com

Бразилец Хосе Омар де Оливейра опубликовал видео, на кадрах которого ему удалось запечатлеть молнию, которая бьет совсем рядом с ним. Мужчина снимал на свой смартфон необычную погоду в Миндури.

На ролике видно, что небо местами ясное и светит солнце, несмотря на начинающийся дождь. Однако внезапно в землю рядом с Хосе ударила молния. Мужчина закричал и упал. После удара он быстро поднялся и отбежал на безопасное расстояние.

При этом его смартфон продолжал функционировать и записал происшествие на видео.

Хосе отметил, что произошедшее стало для него «божественным спасением». По его словам, теперь он местная знаменитость

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