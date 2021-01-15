В Интернет попало видео, как рядом с мужчиной ударила молния
15 января 2021, 14:57[ «Аргументы Недели» ]Источник: LADbible
Бразилец Хосе Омар де Оливейра опубликовал видео, на кадрах которого ему удалось запечатлеть молнию, которая бьет совсем рядом с ним. Мужчина снимал на свой смартфон необычную погоду в Миндури.
На ролике видно, что небо местами ясное и светит солнце, несмотря на начинающийся дождь. Однако внезапно в землю рядом с Хосе ударила молния. Мужчина закричал и упал. После удара он быстро поднялся и отбежал на безопасное расстояние.
При этом его смартфон продолжал функционировать и записал происшествие на видео.
Хосе отметил, что произошедшее стало для него «божественным спасением». По его словам, теперь он местная знаменитость
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